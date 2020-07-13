中職／大物余謙投入選秀　郭李建夫：他有10勝以上的實力

開南大學棒球隊總教練郭李建夫今天受訪表示：「余謙在今年表現很穩定，心態上也有很多進步，另外他接觸比賽多，也很有水準。」郭李建夫認為子弟兵有打職棒的實力，不管是他的直球有150公里以上，變化球指叉球、滑球、變速球等都有一定水準。郭李認為，他經過青棒中華隊洗禮，還有大學隊的訓練，加上這些場次都有讓球探看到他有實力，因此打職棒不成問題。此外，他認為余謙是即戰力選手，未來甚至有機會挑戰單季10勝的實力。