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NBA／糟了！火箭大咖球星威少確診新冠肺炎

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-14 01:16:15
▲Russell Westbrook拿下22分。（圖／美聯社／達志影像）
休士頓火箭隊球星「威少」Russell Westbrook今天自己承認已經感染新冠肺炎，並且確診。

Russell Westbrook在自己推特上自認身體有陽性反應，而他也趕快通知球隊，避免他的隊友在復賽被感染。

Russell Westbrook說：「我現在感覺還好，我會先隔離，想辦法重回球場。」

他最後還呼籲大家要「認真看待此病毒，要安全，就要戴口罩。」

 

 

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