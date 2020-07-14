NBA／糟了！火箭大咖球星威少確診新冠肺炎

休士頓火箭隊球星「威少」Russell Westbrook今天自己承認已經感染新冠肺炎，並且確診。Russell Westbrook在自己推特上自認身體有陽性反應，而他也趕快通知球隊，避免他的隊友在復賽被感染。Russell Westbrook說：「我現在感覺還好，我會先隔離，想辦法重回球場。」他最後還呼籲大家要「認真看待此病毒，要安全，就要戴口罩。」