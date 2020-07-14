NBA／糟了！火箭大咖球星威少確診新冠肺炎

休士頓火箭隊球星「威少」Russell Westbrook今天自己承認已經感染新冠肺炎，並且確診。
Russell Westbrook在自己推特上自認身體有陽性反應，而他也趕快通知球隊，避免他的隊友在復賽被感染。
Russell Westbrook說：「我現在感覺還好，我會先隔離，想辦法重回球場。」
他最後還呼籲大家要「認真看待此病毒，要安全，就要戴口罩。」
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
曬太陽有好處也有壞處！造成皮膚癌的3大兇手
8懂車的人絕對不會買這台！德系車與日系車到底哪個好？一次帶你看
《天堂M》職業覺醒! 即刻登入OP全場
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
為何蚊子總是叮上我！ 除了毒辣辣的陽光，蚊蟲叮咬也是皮膚殺手
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
慈悲心腸！粉紅超跑遇三類人必停下賜福
不愧是「晨神」 這些電影讓你一生愛上的零負評女神
擺脫豔星稱號！8位曾拍過三級片 最後卻嫁入豪門的女星
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
狗狗為什麼喜歡躺在主人坐過的地方？
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出