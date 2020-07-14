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中職／中信兄弟拚台南封王　日媒封峮峮勝利女神

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-14 09:42:13
▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
雖然日本已經開放球迷入場收看職棒，不過目前要跟中職相比，其實還有段距離，尤其是上周中信兄弟球迷衝出票房新高，今年首度破萬球迷入場，讓中職聲勢達到高峰。

▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
 

身為兄弟啦啦隊「PS女孩」最有人氣的峮峮，也再次受到日本媒體《full count》關注，並以勝利女神來稱呼她。

▲峮峮在日本有相當高的知名度。（圖／翻攝峮峮
▲峮峮在日本有相當高的知名度。（圖／翻攝峮峮 IG ）
 

報導中不但介紹兄弟擁有米蘭達選手，還有前西武好手李振昌，加上峮峮發過寫真集，在日本、台灣都擁有高人氣，目前35勝23敗，還有M1就可以封王。

 

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