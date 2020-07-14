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中職／兄弟若自力封王　獅隊主場轉播將延長訪問

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-14 11:04:53
▲中職兄弟富邦之戰。（圖／吳政紘攝）
中信兄弟今天晚上6時35分將於台南球場出戰統一獅隊，由於這是保留比賽，兄弟打到3局上，以1:0領先獅隊，而兄弟只要打和就能封王，主場轉播《Eleven Sports》為服務球迷，也將全程播出相關畫面。

《Eleven Sports》表示，若中信兄弟自力封王，會全程播出賽後訪問15分鐘。若中信兄弟非自力封王，現場會一起等候20分鐘，屆時球迷可能要看另一地戰況而定。

此外兄弟、統一之戰，賽後ElevenSports主頻道與MOD、網路等頻道都會現場直播。

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