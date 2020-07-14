中職／兄弟「鐵牛陣」太猛　恰恰點名黃恩賜「漲停板」

中信兄弟今天有機會在台南球場拿下上半季冠軍，吸引不少球迷搶購門票，中信兄弟副領隊兼農場總監「恰恰」彭政閔也到場鼓勵球員，他說：「黃恩賜的表現超乎想像，可以說是漲停板。」黃恩賜是兄弟2017年選秀會第二指名球員，今年他卻大放異采，不但暫居勝投、防禦率雙冠王，他目前飆出77次三振，也有機會成為本土三振王。恰恰認為兄弟牛棚蔡齊哲、「小黑」吳俊偉加上李振昌、鄭凱文等組成強力「鐵牛陣」，是兄弟今年最穩定一環。而他也認為投手教練佛斯特的帶領，不管是在二軍還是一軍，都讓球員更知道自己角色跟定位。