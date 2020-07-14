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中職／不讓兄弟好過　餅總：我們也當第七場來打

記者吳政紘/台南報導-2020-07-14 19:29:25
▲統一7-eleven獅總教練林岳平。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.22）
統一獅隊上半季雖然已經無望封王，不過今天也是獅隊上半季最後一場賽事，總教練林岳平說：「當然對方是很想封王，我們也要當第七戰來打。」

林岳平認為，今天是很好的機會，看球隊有沒有那樣的實力，把這場比賽當成總冠軍賽第七戰來打整體的氛圍也不一樣，所以要挑戰看看。

獅隊也在上半季因為洋將問題，影響戰績不佳，林岳平說：「打擊目前慢慢有成型，不過長期來看投手不足夠，二軍跟一軍投手落差也有點大。」

 

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