籃球／張宗憲涉毒　夢想家聲明：開除並立即離隊

寶島夢想家人氣球星「台灣噴射機」張宗憲今(15)日凌晨遭警方攔查涉毒，今早被移送台北地檢署，對此夢想家董事長張承中發聲明，張宗憲即刻起處以開除並立即離隊之處分。
張宗憲今晨搭乘計程車被警方攔查，發現其身上的電子菸內含大麻成分的煙由，今早被移送台北地檢署，稍早張承中表示還在聯繫球員中，若真涉及毒品將開除。中午夢想家發聲明。
夢想家新聞稿：
寶島夢想家球員張宗憲於2020年7月15日凌晨遭警方攔檢發現攜帶並吸食內含大麻成分的煙油之電子菸，涉嫌違反《毒品管制危害放置條例》，其涉毒之行為已嚴重違反寶島夢想家球隊管理規範，即刻起處以開除並立即離隊之處分。
針對本次事件，球團必須嚴格懲處，但並不放棄張宗憲。球團將會了解張宗憲不當行為之原因，督促他深刻反省、檢討與悔改，並協助他於將來投入各項社會服務及公益活動，重新面對社會。
對於造成社會大眾及球迷觀感不佳，寶島夢想家誠摯致歉，球團將重申且強烈要求所有球員應自律自重，遵守法律、球隊紀律與相關規範。
寶島夢想家籃球隊 董事長 張承中
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995