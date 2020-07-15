拳擊／強到國內沒對手　陳念琴和男子選手對練學技術

新竹拳擊之光陳念琴成為我國史上第一位兩度叩關奧運的拳擊選手，這一段期間雖然受到疫情影響，而無法進行比賽，不過她透過訓練讓自己變得更加強大。有趣的是，這位世界拳后在練習時幾乎全都是和男子選手訓練，藉此逼迫自己提升技術，希望能在東京奧運表現出最好的自己。阿美族以及布農族混血的陳念琴，老家住在馬祖南竿，一開始她本來是練角力，不過後來被貴人看中，才前來台灣打拳。而她也很爭氣，4年前里約就已經打進到奧運，今年更被看好是有奪牌實力。陳念琴表示，自己一開始練拳擊時，其實就是和男生一起練，因為隊上女生本來就少，加上和男生練強度更高，因此他也樂於在高強度的力量和壓力之下，提升自己的技術。「在隊上我是沒辦法和女生練習的。」陳念琴說，由於男生的力量很大、打法又更加有技術和冷靜，能夠提供給自己足夠的訓練強度，而和女生練的話，可能更多就是纏抱在一起。另外，陳念琴也認為男子拳手通常在練習時不會想太多，教練給什麼就練什麼，因此有時候自己在低潮時，學弟和學長都會鼓勵自己咬牙撐過去，或是用話激勵自己，因此她相當滿意現在的團隊。陳念琴是虔誠的教徒，因此她和團隊禮拜天都會相約去教會，她認為這讓自己和大家團隊的默契和凝聚力更好，為同一個目標努力的心也會變得更加強大。