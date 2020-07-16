羽球／大馬羽球女神被指控為「小三」　男主角出面澄清了

日前馬來西亞羽球奧運銀牌得主吳柳瑩被一名女性在網路上指控為「小三」，她本人不願對此多做回應，不過今天當事人夫婦已經主動出來發布聲明，並且對於損害吳柳瑩名譽一事而道歉。吳柳瑩和搭檔陳炳順勢是里約奧運混雙的銀牌得主，日前兩人才被大馬羽協召回訓練，暫時不用擔心訓練場地和設施的問題。不過吳柳瑩近期飽受外界批評，原因是她被一名叫做陳盈妮的女子在網路上指稱介入別人家庭當第三者。對此，吳柳瑩本人嚴正否認，並且強調自己已走法律程序。今天她的緋聞對象林奕威也代表前妻陳盈妮向前者道歉：「我在此證實吳柳瑩小姐不是第三者。我更不應該在社交媒體上發出損害她名譽的貼文，也不應該誤導民眾認為她是第三者。」而陳小姐也表示，她會親自道歉並為自己的行為負責，吳柳瑩名譽和形象受損所造成的傷害和一切費用，她都願意承擔。並且絕對不會在對她本人及家人做出騷擾行為。目前吳柳瑩人將在檢測後投入訓練，馬來西亞國家隊總教練黃綜翰表示，陳炳順和吳柳瑩將會在此參加一周兩次的訓練直到明年奧運舉行。至於其他6位馬來西亞自由人選手，將會備戰到湯瑪斯盃結束。「大馬羽球學院擁有良好的設施，同時還有教練和支援團隊，相信有了這個平台，他們可以做得更好，以達到自己的極限。」黃綜翰認為，馬來西亞國家隊的年輕球員將可以從這些老經驗的選手身上學到更多東西，創造雙贏局面。