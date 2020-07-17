BE HEROES籃球訓練營邁入第五屆　黃金世代變身嚴師慈父

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，曾文鼎與學員互動。（圖／主辦單位提供）

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，教練楊敬敏。（圖／主辦單位提供）

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，教練林志傑。（圖／主辦單位提供）

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，教練林志傑。（圖／主辦單位提供）

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，教練田壘。（圖／主辦單位提供）

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，教練曾文鼎和女學員。（圖／主辦單位提供）

▲「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，教練陳世念。（圖／主辦單位提供）

「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」邁入第五年，在上半年疫情不明朗情況下，由台灣男籃「黃金世代」球星林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念和曾文鼎組成的教練團，坦言籌備過程艱辛，他們非常感謝台灣防疫工作完善，訓練營才得以順利舉辦，同時也期望能永續經營下去。「我們真的很幸運，在全球疫情這麼嚴重下，而台灣是少數能夠繼續舉辦比賽和大型活動的國家，真的很感謝防疫人員。」曾文鼎表示疫情打亂許多人的日常生活，球員本身也不例外。而在不確定環境中，準備時程不像往年充裕，尋找訓練營合適場地都成難題。田壘對於北部訓練營，最終落腳晧宇感到欣慰，運用新穎又專業的場地來教學格外幸福。即便籌劃時間縮短，營隊內容跟品質不打折扣，今年籃球訓練營依舊兩地舉辦，分別為7月17至19日於新北市，以及8月1至2日在台中登場。楊敬敏認為走過這五年，教練團彼此默契配合更熟悉，分工更明確，訓練營課程針對不同年齡及籃球基礎的學員，量身打造、寓教於樂，讓學員享受籃球，喜愛籃球。「先是上午歡樂英雄組，年紀較小的孩子(8到12歲)，針對他們的基本動作調整，然後下午則是年紀較大的孩子(13到18歲)，他們許多都有底子，我們可以傳授實戰經驗，也讓他們從團隊合作去成長。」楊敬敏指出，近三年把訓練模式設計為分站後，各個教練可以指導本身擅長的技巧，更有效率，親身去指導學員，「而且每年都有學員回流，然後像一年見一次的朋友，我們也看得到他們成長，這種感覺很棒。」林志傑同樣點出基本功的重要性，「特別是不要受傷，這部分很關鍵是暖身，很多時候，我們都會忽略這件事，也許年紀小，不以為然，但越是正確的觀念，越要去告訴他們，避免受傷。」他強調訓練營中，每個教練都會以自身經驗，以及近年最新的籃球知識，傳遞正確觀念。五位球星中，林志傑、楊敬敏跟田壘，他們都表示不排斥兒子長大後參加自身舉辦的訓練營，田壘說，「他有一直問我，什麼時候可以開始打籃球，孩子長大真的很快，感覺前不久還在溜滑梯，現在已經會問能不能打球。我的想法是不要太晚，但也不要太早，還有關鍵是他要喜歡，不是我們去強迫他，這樣才能真心體會籃球的樂趣。」BE HEROES未來英雄籃球訓練營女生學員人數逐年增加，特別是歡樂英雄組，52名學員就有13位女孩子。陳世念覺得國內近年女籃能見度提升，讓更多女孩願意投入，「很多女孩子在這年紀都很喜歡打球，籃球本來就不分老少，無分性別，更多女孩子加入，當然我們也要學著去調整指導的內容，讓每個學員都可以開心學習，樂在其中。」「2020 BE HEROES 未來英雄籃球訓練營」維持傳統，台北場一連三天，同樣會選出最佳五人與MVP，獲得由樂檸漢堡提供的禮券，每一位報名完成訓練的學員都可獲得專屬NIKE籃球一顆、紀念T恤兩件與結業證書乙張。