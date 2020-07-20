中職／混血名模許瑋甯開球好興奮！熱褲豹紋吸日媒注意

混血名模許瑋甯在2014年「豹紋趴」幫Lamigo桃猿（現樂天Monkeys）開球，她不但大聲高喊「Lamigo！」加上露出甜美微笑與好身材，也讓日媒重新回顧。日媒《full count》持續找尋台灣美女開球身影，2014年7月5日由兄弟出戰猿隊比賽中，許瑋甯幸運當開球嘉賓，他也穿上豹紋小球衣，加上白色熱褲，高挑的好身材一覽無遺。此外，她十分興奮跟現場球迷問好，「我們要一起創造新的連勝紀錄！」，也獲得球迷熱烈支持。