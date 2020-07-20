中職／青棒BIG3　林子豪、林子崴與宋晟睿都到場

▲宋晟睿到中職選秀會場。（圖／吳政紘攝）

▲廖任磊到中職選秀會場。（圖／吳政紘攝）

號稱是中職青棒「BIG3」的平鎮高中宋晟睿、林子豪與穀保家商林子崴等都到今天中職選秀會場，其中林子豪被獅隊選中機會很高，他也有可能是第一輪熱門人選。林子豪鎮守三壘，青棒可說是中華隊常客，而他打擊跟守備都有一定實力，被認為是球隊未來的基石。不只統一獅隊，其他球隊也對林子豪很有興趣，不過味全龍隊目前鎖定狀元為王維中，就看林子豪是否會在第一輪就被「攔胡」。