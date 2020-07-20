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中職／中職選秀超級大物　「金毛獅王」余謙到場

記者吳政紘/台中報導-2020-07-20 18:00:57
▲余謙與母親、弟弟到場。（圖／吳政紘攝）
中職2020年選秀會今天在台中好運來會館舉行，被稱為是「大物新人」的大專第一投手余謙到場跟母親、弟弟一起參加選秀，他也特別頂著「金毛獅王」的髮型，讓人印象深刻。

余謙被認為是首輪就會被挑中的新人，更有不少球團把他列為第一指名人選，雖然味全龍隊已經鎖定王維中，不過他的確也有挑戰高簽約金的機會。

余謙去年在U18世界盃對美國投出身價，而他在大專盃又飆出168球、16次三振的紀錄，幫助開南大學奪冠。

 

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