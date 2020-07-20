警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／味全龍第一輪選到王維中、廖任磊

記者吳政紘/台中報導-2020-07-20 19:04:16
▲味全龍隊廖任磊。（圖／本報資料照）
味全龍隊今天在2020年選秀會第一輪第六順位指名前讀賣巨人隊台灣好手廖任磊，廖任磊身高201公分，體重125公斤，畢業於岡山共生高校。

廖任磊先是加盟海盜隊，之後回到台灣就讀開南大學，又被讀賣巨人隊看中，釋出後到西武隊，目前他才26歲，最快球速可飆破150公里以上。

味全龍選秀策略兩名旅外好手入袋，有機會組成超強投手群。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀