中職／富邦選秀大獲全勝　張進德能攻擅守未來鐵塔

富邦悍將今天選秀會不但選到張進德，還選到前旅日好手郭俊麟，尤其張進德能攻能守，並有指揮全場的能力，是未來富邦的指揮塔。
總教練洪一中十分欣賞他，洪總說：「對他印象不錯，12強阿德攻擊就不錯，場上也有領袖氣息，球隊胃癌下半季可以用到他，尤其他在二軍也會給投手還有一些野手建議，是很好的球員。」
此外，張進德的個性好，讓不少球員都很喜歡他，加上天生就有強打基因，洪總認為他跟蔣智賢下半季可望幫助中心打線發威。
而富邦還選到即戰力的外野手陳真，還有內野手莊韋恩，都是有大學經驗的野手。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
貓咪也會怕熱嗎？如何預防毛孩中暑？
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
新婚夜，他給她一紙協議，“孩子出生後，便離婚。”可為什麼....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
[塔羅小測驗]來添個財吧～2020下半年我有沒有偏財運？抽到這張的趕緊去買樂透！
繚繞雲海、壯麗山景 登山人心中必爬的台灣7大百岳
日本最新人氣廣告精選 女神們的夏日清新廣告實在太美好！
【日本冷知識】日本街道沒有垃圾桶的原因？關於日本垃圾的小知識
你愛吃蛋嗎？最新十大過敏食物 蛋白、蛋黃佔據前兩名
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出