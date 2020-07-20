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中職／富邦選秀大獲全勝　張進德能攻擅守未來鐵塔

記者吳政紘/台中報導-2020-07-20 21:11:57
▲世界棒球12強，中華隊vs.墨西哥隊，中華隊捕手張進德。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.11）
富邦悍將今天選秀會不但選到張進德，還選到前旅日好手郭俊麟，尤其張進德能攻能守，並有指揮全場的能力，是未來富邦的指揮塔。

總教練洪一中十分欣賞他，洪總說：「對他印象不錯，12強阿德攻擊就不錯，場上也有領袖氣息，球隊胃癌下半季可以用到他，尤其他在二軍也會給投手還有一些野手建議，是很好的球員。」

此外，張進德的個性好，讓不少球員都很喜歡他，加上天生就有強打基因，洪總認為他跟蔣智賢下半季可望幫助中心打線發威。

而富邦還選到即戰力的外野手陳真，還有內野手莊韋恩，都是有大學經驗的野手。

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