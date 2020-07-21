中職／樂天公布假日版新球衣　熟悉的桃猿又回來了

Rakuten Monkeys迎接下半球季新氣象，Rock You Ten,Rock You Everyday不斷Rock對手，今公布2020年樂天桃猿假日球衣，主場正式假日球衣「Rock」今天亮相，球團預計在下半季的假日主場出賽，都會穿上這套全新設計的球衣亮相，處女秀將是8月1日(六)在全猿主場的「新光動紫趴」。





延續Lamigo十年來的傳統，桃猿隊在今日宣布假日球衣「Rock」即將登場，一改球衣胸前正面Rakuten隊徽的設計，猛猿Monkeys徽標置於胸前，色系改變以往以樂天紅為主的配色，以球迷朋友更熟悉的丈青色為底，搭配銳氣十足的鋼感金線為主，代表鋼鐵般的意志，桃猿更勇敢、樂天不怕挫折。Rakuten Monkeys也首度以「RM」作為帽徽設計，爭取下半季冠軍絕不退縮。





加上春訓、主、客場球衣，這是Rakuten Monkeys今年推出的第四套球衣。這套「Rock」特別安排在「新光動紫趴」出賽，跟以往白紅相間的主客球衣設計不同，更有日本大祭典以及時節限定的設計感，新光動紫趴星光雲集，人聲鼎沸，共同為這件球衣讚聲，期待展現神氣威武的氣勢，征服對手。





「Rock」除了在8月1日(六)首度亮相之外，也會推出球迷版球衣，預計在8月1日(六)當天開賣，下半季的主題趴準備席捲全猿主場，阿迷趴與客家宴也都仍會換上主題球衣應戰，穿上華麗的戰袍，打出炫麗的成績。



