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日職／連續10打數未敲安　王柏融並未先發　

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-21 16:24:39
▲王柏融。（圖／葉政勳攝）
日職火腿隊今天出戰軟銀鷹隊，前往福岡巨蛋，台灣好手「大王」王柏融再度未獲先發，目前連續10打數未敲安，打擊率僅剩1成。

火腿打線如下：

（中）西川遙輝

（右）大田泰示

（左）近藤健介

（指）中田翔

（三）Christian Villanueva

（一）清宮幸太郎

（二）渡邊諒

（捕）宇佐見真吾

（遊）中島卓也

先發投手杉浦稔大

軟銀則是推出王牌千賀滉大先發，這是他本季第三次登板，目前2勝0敗，防禦率4.09。

 

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