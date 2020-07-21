日職／連續10打數未敲安　王柏融並未先發　

日職火腿隊今天出戰軟銀鷹隊，前往福岡巨蛋，台灣好手「大王」王柏融再度未獲先發，目前連續10打數未敲安，打擊率僅剩1成。
火腿打線如下：
（中）西川遙輝
（右）大田泰示
（左）近藤健介
（指）中田翔
（三）Christian Villanueva
（一）清宮幸太郎
（二）渡邊諒
（捕）宇佐見真吾
（遊）中島卓也
先發投手杉浦稔大
軟銀則是推出王牌千賀滉大先發，這是他本季第三次登板，目前2勝0敗，防禦率4.09。
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