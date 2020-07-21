日職／連續10打數未敲安　王柏融並未先發　

日職火腿隊今天出戰軟銀鷹隊，前往福岡巨蛋，台灣好手「大王」王柏融再度未獲先發，目前連續10打數未敲安，打擊率僅剩1成。火腿打線如下：（中）西川遙輝（右）大田泰示（左）近藤健介（指）中田翔（三）Christian Villanueva（一）清宮幸太郎（二）渡邊諒（捕）宇佐見真吾（遊）中島卓也先發投手杉浦稔大軟銀則是推出王牌千賀滉大先發，這是他本季第三次登板，目前2勝0敗，防禦率4.09。