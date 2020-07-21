NBA／復賽各種可能！球評大膽預測東區王者：別太訝異

NBA即將重啟2019-20年賽季，以決定季後賽組合，而退役NBA球星、現為球評的Kendrick Perkins在節目中大膽預測，認為在奧蘭多的園區當中什麼事情都可能發生，直言邁阿密熱火在東區脫穎而出的可能性相當高。Perkins在《First Take》中表示：「不要太過驚訝，因為在泡泡裡面任何事情都可能發生。所以邁阿密熱火最後從東區脫穎而出，不要感到太意外。」儘管各界認為密爾瓦基公鹿隊在「字母哥」Giannis Antetokounmpo帶領下，才是東區封王的熱門球隊，不過熱火上一場例行賽遇到公鹿，以105：89獲勝，因此Perkins認為熱火絕對有能力對抗Antetokounmpo。Perkins表示：「在疫情流行之前，我看了熱火對公鹿的上一場賽事，可以說是殲滅了對方，他們有好多人可以針對Giannis進行防守，在總教練Erik Spoelstra教導之下，他們是一支有深度的球隊。」有球評認為，熱火早在今年2月簽下Jae Crowder和Andre Iguodala，已經展現熱火總裁Pat Riley對於總冠軍的野心，在NBA因為疫情停賽以前，熱火以41勝24敗的戰績，在東區排名第四。