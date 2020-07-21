享受大自然的冒險　瑞典皇后的越野夢

Emelie Forsberg是歐洲盃與世界盃Skyrunning越野賽冠軍，但她自稱自己只是個「山的忠實情人。」





Emelie Forsberg在越野跑界的崛起，帶來了一股清新的氣息。她受到注目，並不光是因為她過人的天賦，還有她的態度、她享受生活的新、與她對自然的熱愛。不過，她一開始愛上的並不是山林。





「我在瑞典的西岸長大，」她說，「那兒有些小丘陵，所以我其實算是個森林系的女孩兒。不過我確實是在自然環境裡從小玩到大的。」





後來，她對森林的愛轉到了山上。「在山裡我感到非常自在，有一種自由的感覺；我非常享受在山裡進行冒險。」





她現在住在深藏在北極圈內的Tromso市。雖然瑞典人一向喜愛跑步，Emelie真正開始認真跑步卻是在20歲的時候。不可思議的是，2010年她獲得首勝是在Yotunheimen國家公園，挪威的高山之鄉，長距離越野山跑。





「那天有空，我就決定去參加比賽。未料那竟然是我跑過的最長距離 — 總距50公里，累計高度差4,000公尺。結果，我完成這場艱苦的比賽 — 而且贏了！」





「跑步不一定要把自己弄得很辛苦，」她又說，「只要出門去探險，簡單地享受跑步就好了。」





她還提到，她最愛她的白色Suunto Ambit2 S：「能夠檢視自己去過的地方，真的是超酷的，尤其是有時候連你自己都搞不清楚的時候！」





Emelie 自2012 贏得Skyrunning 世界冠軍之後，接連又贏得了一連串比賽，包括Transvulcania越野賽、冰上越野賽、派克峰(Pikes Peak)越野賽、格瑪(Zegama)越野賽... 而在義大利舉辦的2013 skyrunning，她個人獲得三面獎牌：兩面金牌、一面銀牌。之後，她又在Matterhorn Ultraks 摘下金牌。將來她當然還會贏得更多獎牌。





與Emelie同屬Salomon隊的Suunto產品大使兼好友Kilian Jornet說，「她是非常有天份的選手。」





▲芬蘭頂級運動智慧腕錶Suunto 7。（圖／Suunto提供）

來自芬蘭深耕運動與戶外領域的運動穿戴品牌Suunto，為滿足使用者需求，推出結合多樣運動情境及智慧功能的頂級運動智慧腕錶Suunto 7。內建超過70種運動模式，搭載最新Google™ Wear OS系統，將智慧科技全面融入日常多種場景，完美整合運動與生活的腕上體驗，為穿戴裝置賦予全新定義。Suunto 7成為本年度最受矚目的新一代錶款。延續了此系列豐富的運動功能，Suunto 7內建70種以上運動模式，從跑步、自行車到水上活動，提供除了日常穿戴使用外，更可在不同環境下精準追蹤運動過程。同時支援離線戶外地圖及多達15種不同戶外運動項目的Suunto熱圖，幫助訓練者規劃最佳訓練地點與行徑路線，即使不攜帶手機也能輕易找到返途，輕鬆享受便捷運動步調。