SBL／璞園五冠功勳告別籃壇　麥班達：心裡仍充滿了感恩

璞園建築日前宣布同時在SBL及P+聯盟組隊參賽，而在一切塵埃落定之後，過去球隊的總教練麥班達最終也確定離開，今天璞園在粉絲團上發表麥總的感謝文，他感性的回顧自己十年來的經歷和所遇的貴人直說，「謝謝所有曾經ㄧ起奮戰的你們。」麥班達過去在NBA曾經擔任影像剪輯師，2010年返台加入璞園幫助恩師許晉哲，以助教的身分幫助璞園完成４連霸，之後許總離開他也接手教頭職務，並且再度率隊登頂，證明自己的執教功力。今年季後，璞園高層另有計畫，一些球員未獲續約離開，而麥總的合約也遲遲沒有下文，之前就有消息傳出他將離開，這個消息近期也獲得證實。未來麥班達將從事和籃球無關的職業，展開人生的新旅程。麥班達感謝文如下：各位熱愛籃球的朋友們大家好，十年前，我開始尋找在台灣籃壇的工作機會。身為一個中文講的不太好，也沒有認識誰的美國人，整個過程並不順利，雖然有豐富的籃球知識及NBA的工作經驗，可是因為台灣球隊從來沒有請過影像分析這個角色，所以SBL的球隊不是完全不理我，就是沒什麼興趣。那時候找了一年多，終於有一天許晉哲教練打給我，說璞園老闆同意讓我進他的教練團。我還記得那天是11/25/2010，剛好是美國的感恩節，那一天我心裡充滿了感恩。十年後，我的心裡還是充滿了感恩。從一個無名小卒，到影片分析師，到助理教練，到中華隊的助教，到總教練，到最佳教練，最後變一個冠軍教練。在璞園的照顧下，我成長很多。而這一路成長的過程中，從來都不是我一個人的功勞，幕後有太多人在幫我。恕我無法一個一個點名，謝謝所有曾經ㄧ起奮戰的你們。特別要謝謝為我努力的球員，尤其我的隊長們 ：小葛，文誠，金榜，Dougie，碰碰。要把璞園團隊的體系傳承給下一代並不簡單，但你們都以身作則。謝謝跟我一起奮鬥的隊職員。有時候我們外國人的邏輯有點不同，所以這幾年辛苦你們了～謝謝被我折磨，為了我熬夜剪片子的教練團。謝謝台灣史上最佳教練許晉哲 – 雖然在你身邊被你折磨，為了你熬夜剪片子，可是真的學到了很多。謝謝張副董事長、彭總經理、劉顧問一直默默地在幕後挺我最重要的還是要謝謝李董事長。當時只有他有遠見找我這種人才，如果十年前他沒有給我機會，就不會有現在的我。如今，我想轉換跑道，也是透過他幫忙安排到璞園的關係公司。所有的一切我真的感激不已。當然也要好好謝謝璞園的球迷們。不管我們的戰績好不好，你們都在我們身邊幫我們加油，鼓勵我們繼續拚。雖然我們沒辦法場場都贏，可是我相信你們也很欣賞我們璞園永不放棄的態度。很開心可以跟你們一起分享5次冠軍。雖然我生性低調，但你們的鼓勵留言我都有看到，謝謝你們！我當然很捨不得離開台灣籃壇，可是現在大家都有個新的開始。我在一個不同的領域有一個新的開始；P League+ 也是一個新的開始。雖然一開始我們可能都會有點跌跌撞撞，可是我知道最後我們都會成功！以後我不會戴著啾啾在場邊幫璞園贏球，可是我相信我還是會在場邊幫璞園加油。我們球場見!Ben