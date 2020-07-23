MLB／13年3.8億！道奇將開出史上最大延長合約續留貝茲

根據《ESPN》記者Jeff Passan報導，洛杉磯道奇將和陣中球星Mookie Betts(貝茲)完成續約，雖然許多細節還是未知的，不過預計這紙延長合約將長達13年價碼超過3.8億美元。如果成真，雙方將合作到2033年，也會寫下大聯盟延長合約價碼的新紀錄。27歲的Betts，上賽季在紅襪繳出.295/.391/.524的打擊三圍，擊出29發全壘打、打回80分打點，跑回135分，另外還有16次的盜壘，表現的相當優秀且全面。不過為了降低團隊薪資，同時避免繳交豪華稅，今年2月10日，紅襪隊將Betts與強投David Price交易到道奇隊，獲得外野手Alex Verdugo、游擊手Jeter Downs、捕手Connor Wong。由於疫情關係，大聯盟今年賽季大幅縮水，也打亂不少球隊的計畫。本來道奇大手筆交易來Betts就是為了爭冠，不過後者明年就能取自由球員資格。而為了避免這種情形發生，道奇球團似乎決定開出一個後者無法拒絕的條件。雖然切確價碼和內容還沒確定，不過以目前來看，Betts的這份合約在大聯盟史上只有Mike Trout去年和洛杉磯天使隊簽的價碼比他更高。不過以單純延長合約的部分來看，Trout「只」有3.6億美元，因此Betts的合約實際上已經寫下新紀錄。目前還不知道，道奇開出的這份合約有無包括Betts今年的2700萬美元年薪，有待球團後續公布。