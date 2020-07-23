MLB／道奇隊的未來在他手上！狂砸12年109億留住Betts

道奇隊今天宣布，確定以12年3億6500萬美元（約台幣109億5000萬）的天價簽下Mookie Betts，他將是未來道奇隊的主力。Mookie Betts在2014年紅襪隊首度登上大聯盟，並在2018年幫助球隊奪下世界大賽冠軍，也拿下該年MVP，本季跟David Price一起被交易到道奇隊。他生涯打擊率為3成01，139轟，還有470分打點，鎮守中外野蟬聯3屆金手套獎。Mookie Betts表示：「我是來這幫助LA拿下幾次冠軍，這也是我所專注的，我還是我，我不會去設定什麼。」