MLB／江少慶中繼1局飆2K　可望首度擠進大聯盟開季名單

老虎隊今天在熱身賽出戰紅人隊，台灣好手江少慶在6局登板，面對4名打者，他飆出2次三振，最快球速151公里，被打1支安打無失分，表現突出，目前熱身賽出賽3場，防禦率為6.00。江少慶在3月熱身賽表現還需加強，不過回到夏季訓練，他表現越來越好，尤其他近期的狀況，也讓老虎考慮讓他升上大聯盟，擠入最後30人開季名單。江少慶這場只有被Mike Moustakas敲出安打，面對Kyle Farmer、Matt Davidson他都飆出三振。