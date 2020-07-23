警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／解決王柏融守住勝利　森唯斗：冷靜地投球

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-23 10:54:31
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
軟銀鷹隊守護神森唯斗昨日在9局上面對火腿打線，以三上三下順利收下本季第6次救援成功，其中他讓台灣好手「大王」王柏融敲出三壘飛球被接殺，也很關鍵。王柏融目前打擊率只剩下0.097。

森唯斗曾在今年有過「救援失敗」的狀況，7月2日他對火腿，9局上場，被中田翔、野村佑希敲出二壘安打形成再見安打，他也吞下敗投，這次算是復仇成功。

森唯斗說：「球隊贏球是最好的事，想說我們球隊絕對會逆轉，所以我的身心都準備好了，可以像往常一樣冷靜地投球實在是太好了。」

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀