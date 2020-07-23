MLB／好友陳真爆發力強　劉致榮：他應該要在前兩輪被選

效力於紅襪隊，被稱為是「陽明山大谷」的文化大學好手劉致榮，今天出席UA記者會活動，他被問到好友陳真被富邦選中，劉致榮說：「他應該在前兩輪就被選中的。」劉致榮跟陳真等球員在黑山羊訓練中心看選秀會，劉致榮說：「他一開始蠻緊張的，聽到他的名字也很開心，很開心他們能到職棒完成自己夢想，希望他們更努力。」劉致榮說，「大學生也有很多有潛力的，陳真的爆發力好，而且他也很認真，大學也更加成熟，他打過二軍交流戰，知道自己程度在哪，下半季絕對有機會上場。」等到陳真可能下半季出賽，他說：「我要跟他拿票。」