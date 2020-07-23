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日職／打擊率連1成都不到　王柏融連4戰未先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-23 16:35:10
▲王柏融。（圖／葉政勳攝）
日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融又沒被放在先發名單，連續4場未先發出賽。

火腿打線如下：

（中）西川遙輝

（二）杉谷拳士

（左）近藤健介

（指）中田翔

（右）大田泰示

（三）Villanueva

（一）髙濱祐仁

（捕）宇佐見真吾

（遊）石井一成

先發投手VerHagen

王柏融目前連續11打數未敲安，再度陷入低潮，打擊率僅剩0.097。

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