中職／目標只有總冠軍　張進德準備百分百

富邦悍將今天註冊旅美好手張進德，他在海外打拚多年，今年因為疫情因素一直在台灣練習，終於回來台灣打球，他說：「沒有遺憾，目標就是要幫富邦拿總冠軍。」
張進德認為，他已經百分百準備好要出賽，「一樣繼續訓練，我就用比賽的方式，做我該做的事。」他說。
張進德明天最快可以出賽，「有蠻多事情要做，暗號跟配球模式、個性等，還有就是投手習性，變化球、直球狀況等，都要協調，希望他們要有自信拿出來。」
張進德可望成為富邦下半季奪冠關鍵人物，總教練洪一中也十分看好他。
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