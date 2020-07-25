中職／張進德生涯首戰雙安大爆發　率富邦逆轉樂天

富邦悍將在本次選秀會上首輪選進旅美好手張進德，並將其視為即戰力，而他也沒有讓球隊失望，在今天對樂天桃猿的比賽，單場雙安、還有1分打點，個人中職首安和首打點都在今天出現，幫助球隊終場逆轉以8:5獲勝，賽後也獲選為單場MVP。悍將本場比賽在主場作戰，又派出王牌洋投索沙，但卻一路落後，首局就讓樂天利用陳晨威、詹智堯和廖健富的連續3支安打，得到第1分；第3局和第4局又分別靠著廖健富和郭嚴文在得點圈的適時安打得到第3分。不過今天在一軍首次出賽的張進德，似乎註定要扮演這場比賽的關鍵人物，他先在3局下代替林宥穎上場代跑，之後又頂替後者在守備時蹲捕。5局下，他首次上場打擊，在一二壘有人時敲出生涯首安，並且打回富邦本場比賽的第1分，這一擊也喚醒悍將們的士氣，單局6支安打、灌進7分逆轉戰局，也打退了樂天先發卡本特。樂天第6局讓上一局上場救火的張明翔續投，但張進德棒子火燙，再度敲出二壘安打，並且在辛元旭的安打助攻下回來得分，富邦持續拉開比分為8:3。富邦索沙今天雖然先丟分，但他不愧是大投手，很快在比賽中段穩定下來，之後成功撐完8局，總計使用116球，被敲出11支安打，只丟掉3分，仍是優質先發的內容，還繳出8次三振，表現精彩。9局上，富邦讓守護神陳鴻文上場關門，他雖然上來之後遇到一些亂流，丟掉了2分，但最終還是抓下3個出局數，讓球隊在主場取勝。