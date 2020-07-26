中職／富邦撿到寶！古久保認證：張進德是台灣第一捕手

富邦悍將前天簽下今年首輪第一指名的捕手張進德，他過去旅美8年，已經成長成「美式」捕手，不但傳球快，打擊好，更有台灣「第一鐵捕」的架勢，連富邦投捕教練古久保健二也讚不絕口。
「他當然是即戰力，選秀第一指名，加上他的個性很熱情，可以帶給投手很多鼓勵。」古久保說。
張進德一出賽，富邦就順利拿下2連勝，尤其他長打實力好，今天也被排在第三棒。
古久保認為，目前國內找不到像他這樣的捕手，尤其程度完全不同，是那種讓人毫無挑剔的選手。」
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