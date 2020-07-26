警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／富邦撿到寶！古久保認證：張進德是台灣第一捕手

記者吳政紘/新北報導-2020-07-26 15:56:27
▲世界棒球12強中華隊首戰面對波多黎各，捕手張進德。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.05）
富邦悍將前天簽下今年首輪第一指名的捕手張進德，他過去旅美8年，已經成長成「美式」捕手，不但傳球快，打擊好，更有台灣「第一鐵捕」的架勢，連富邦投捕教練古久保健二也讚不絕口。

「他當然是即戰力，選秀第一指名，加上他的個性很熱情，可以帶給投手很多鼓勵。」古久保說。

張進德一出賽，富邦就順利拿下2連勝，尤其他長打實力好，今天也被排在第三棒。

古久保認為，目前國內找不到像他這樣的捕手，尤其程度完全不同，是那種讓人毫無挑剔的選手。」

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀