SBL／班霸入主、裕隆禁區換血　兩大射手皆樂觀看待

SBL超級籃球聯賽今年因為「P+聯盟」的成立，面臨不少問題，聯盟的傳統強權裕隆納智捷也有人員上的變動，效力十年的中鋒李德威離去，而中州科大的外籍生中鋒班霸則透過選秀加入，禁區悄然換血。對此，球隊兩位老牌射手「男模」呂政儒及簡浩都表示，人員變動是職業聯賽的一部分，所以樂觀其成且正向看待。新職籃聯盟在台灣成立，對於SBL來說各方面都是很大的衝擊，像是裕隆本土中鋒李德威就在今年合約到期後，選擇琵琶別抱、被寶島夢想家挖角，裕隆也選擇不跟進留人，祝福他在新球隊有更好的發展。李德威近年在裕隆沒有太多發揮機會，不過仍是球隊防守端的要角，上一季出賽19場，場均上場13.2分鐘，可拿到2.8分、4.2籃板與1.1次阻攻。而雖然裕隆未能留人，但球隊也透過選秀補進班霸，後者經驗尚有些稚嫩，但其天賦和潛力很被看好。對於新一季的陣容改變，從第3季就一直待在裕隆的呂政儒表示，「我覺得競技運動本來就蠻容易有這樣的變動，就算是NBA也沒有太多球員可以長期待在一支球隊。所以我相信每個球隊都一定會有換血的過程，不管是離開、還是進來的，相信他們都能找到最好的發展，所以還蠻正向看待這件事情的。」至於同樣經歷過離開老東家璞園、加盟裕隆的台美混血的帥哥射手簡浩則笑說，因為在語言上自己和班霸應該比較好溝通，因此他也會主動向他分享經驗，而德威的部分當然也希望他能在夢想家獲得更好的發展。呂政儒和簡浩都超過34歲，今年球季結束後，他們仍照常訓練維持體能，兩人也強調會把自己狀態顧好，在新球季幫助球隊打出好成績。