中職／扛三棒也很猛！張進德生涯首度先發就敲雙安

富邦悍將捕手張進德今天在面對樂天桃猿比賽中，不但首局就敲出二壘安打，他在3局下又敲出適時安打，連續2打席都敲安。
富邦今天推出打線，其中張進德扛三棒，也是他首度先發。
雖然富邦首局江國豪就失分，不過富邦首局也有攻勢，李宗賢、張正偉連續安打後，張進德一棒敲出適時安打先馳得點，林益全再敲安拿下第2分。
3局下張進德又敲出安打後，林益全轟出3分砲，目前富邦以5:7落後樂天。
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