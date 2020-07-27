MLB／前田健太首度先發就奪勝　山口俊被敲再見安打

大聯盟雙城隊今天出戰白襪，日籍好手前田健太轉隊後首度先發就奪勝，總共主投5局失2分，被打4支安打，6三振，1次保送，順利用84球完成任務。
雙城首局由 Jake Cave轟出滿貫砲援護，加上Nelson Cruz在這場比賽4支安打大爆發，拿下7打點好成績，雖然前田5局被Luis Robert轟出2分砲失分，但是也拿到勝投資格。最終雙城以14:2大勝。
藍鳥隊今天跟光芒隊之戰，日籍投手山口俊在延長賽10局無人出局，二壘有人局面出賽，先是保送，又被Kevin Kiermaier敲出再見安打吞敗。
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