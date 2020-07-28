棒球／Red Bull打擊狂人　號召全台強打揮棒出擊全台開戰

強棒打擊的時刻，是棒球運動最讓人熱血沸騰的時刻；打者揮棒將球擊出的瞬間，絕對是棒球愛好者最期待的瞬間；球與球棒碰撞的聲音，絕對是最悅耳的聲響。第一屆【Red Bull Batting Ｍania 打擊狂人】將在今年8月1日開打，號召全台熱血打者一起上場揮棒，體驗打擊出去的那一瞬間，親身感受到熱血沸騰、腎上腺素竄升的快感，以最高積分證明自己打擊狂人的稱號！。8/1至10/4止，【Red Bull Batting Ｍania 打擊狂人】廣邀所有野球打擊狂熱份子，只要年滿16歲以上，不分男女都可以報名參加，以每局20球共5局的挑戰機會，迎戰90公里球速，全力打擊累計積分證明自己的強打實力。此次與桃園大魯閣打擊練習場合作，所有打擊好手能在北區汐止館、中正館及南區中華館、博愛館，共四個打擊場無限次數挑戰，盡情享受揮棒出擊的快感，活動期間積分最高的前12名打擊王，將晉級11月的決賽，在全場觀眾注目下，爭奪成為今夏最狂打擊狂人的稱號！Red Bull運動員黃子鵬以及樂天球星梁家榮、林立、林承飛、廖健富也為此次Red Bull 2020 Batting Ｍania 打擊狂人大賽拉開序幕，唯一目標就是將九宮格上的挑戰分數拿下，各個球員卯足全力精準瞄準目標揮棒打擊，展現絕佳的打擊實力，狂擊高分樹立挑戰門檻。第一次嘗試Batting Mania打擊狂人的Red Bull 運動員黃子鵬表示：「上一次打擊已經是國中的時候了，這次感覺很新鮮、也很有創意，而且有別於一般打擊比賽，因為太久沒打擊反而沒有壓力，完全放開來輕鬆打，這次的分數反而比想像中的還高分，下次還想要再來挑戰！」，樂天當家捕手廖健富：「以前球來就打，這次的挑戰比想像中還要難，不僅要兼顧力量與肌耐力，打擊上不能太用力，不然力量會互相抵消，最重要是掌握球來的節奏，才能精準的控球。」而球員所打出的總積分，也將成為挑戰門檻分數，歡迎全民打者踴躍挑戰，凡超過分數門檻的打擊好手，即有機會獲得Red Bull提供的獨家T-Shirt乙件。凡完成報名繳費欲參與Red Bull Batting Mania 打擊狂人的的市民打者均可獲得記念代幣一枚及Red Bull一罐，在Red Bull Batting Mania指定打擊球道，每人可進行五局打擊（一局代幣一枚），每次20顆球，計分方式採單次累計積分，以五局挑戰中最高成績為主，打擊現場均有工作人員協助統計。投球機球速為90公里，讓無論是新手、業餘或是專業玩家，都能帶著輕鬆的心情參賽。總排名前20名挑戰者晉級複賽，總排名積分前12名將於11月進行全國決賽，同時獲得Red Bull提供的限定球衣和特製球棒，最終打擊狂人冠軍加碼再贈RakutenMonkeys全猿主場季票兩張。你是深藏不露的打擊狂人嗎？還是你渴望敲出球如雨下的打擊狂熱份子？Red Bull Batting Ｍania 打擊狂人邀你一起燃燒你的野球魂，全力揮棒出擊沒有極限，這個夏季就用打擊賽來開啟你的野球生活吧。Red Bull Batting Mania打擊狂人活動方式說明預賽期間：2020/8/1(六)-2013/10/4(日)地 點：大魯閣打擊練習場（汐止館、中正館、中華館、博愛館）報名方式：凡滿16歲以上，於大魯閣指定場館櫃台掃描Q碼報名，並繳交100元報名費（打擊代幣另外購買），報名完成後可獲得5次打擊券乙張、紀念代幣一枚及Red Bull能量飲一罐。挑戰方式：活動期間至櫃台預約，持打擊券並自備代幣，每次挑戰20球。預賽規則：參賽者在預賽期間內可無限次數挑戰，最終分數採個人五局中積分最高成績計算，總排名前20名挑戰者晉級複賽。複賽規則：每人挑戰一局，每局挑戰20球，分數加總積分前12名將進行全國決賽，同時獲得Red Bull提供的限定球衣和特製球棒。總決賽時間：2020年11月 (相關時間細節將於日後另行公佈)欲了解更多資訊，請上活動官網：https://www.redbull.com/tw-zh/events/batting-mania-2020