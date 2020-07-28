日職／火腿監督栗山再度怒罵清宮　「不出棒怎會有安打」

日本火腿隊26日已經將台灣好手王柏融放入二軍名單，而栗山英樹監督也對子弟兵清宮幸太郎表現不滿意，他說：「他的打擊內容令人沮喪。」栗山監督不爽的地方是，清宮連續4場出賽都未敲安，打擊表現低迷，只有1成59打擊率。尤其對千賀滉大，清宮明顯無法對應，栗山說：「什麼？那種手感可以嗎？想要打安打，你不揮棒怎麼敲安打？」栗山也拿羅德隊安田尚憲等同學年的好手比較，認為他要先勇敢揮棒，結果就再說。不過栗山並未想要讓清宮下二軍，「下二軍也不會學到什麼，希望他跟一軍的投手有交戰有經驗然後持續進步。」