MLB／大谷苦吞3Ｋ　天使主帥坦承他狀況不佳

Joe Maddon表示：「大谷狀況不好？是的，他的打席也一定要調整，我們知道球季很短，調整也很辛苦，所以他今天狀況的確不好。」

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天在面對運動家隊以三棒、指定打擊先發出賽，結果4打數無安打，苦吞3次三振，天使終場以0:3被完封敗。大谷在隔天投完球後的打擊，就今天狀況最差，不過他現在9打數1安打，表現明顯不如預期，打擊率只剩1成11。天使主帥