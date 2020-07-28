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MLB／大谷苦吞3Ｋ　天使主帥坦承他狀況不佳

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-28 11:16:06
▲大谷翔平（圖／美聯社／達志影像）
天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天在面對運動家隊以三棒、指定打擊先發出賽，結果4打數無安打，苦吞3次三振，天使終場以0:3被完封敗。

大谷在隔天投完球後的打擊，就今天狀況最差，不過他現在9打數1安打，表現明顯不如預期，打擊率只剩1成11。

天使主帥Joe Maddon表示：「大谷狀況不好？是的，他的打席也一定要調整，我們知道球季很短，調整也很辛苦，所以他今天狀況的確不好。」

 

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