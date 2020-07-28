中職／丘總開綠燈兄弟全隊4盜　讓猿隊抓不勝抓

中信兄弟今天以4:1擊敗樂天桃猿，其中兄弟野手吳東融單場3安猛打賞，還有2次盜壘成功，加上猿隊捕手「小胖」林泓育2次傳球失誤，猿隊被跑了4次，也成為輸球主因之一。總教練丘昌榮說：「我們就是都給球員開綠燈，可能他們有抓到投手的習性，就會去跑。」兄弟上半季全隊只有35次盜壘，是四隊最少，不過這場單場就4次盜壘，發動「機動野球」的特色。而兄弟也把握機會，在6局上狂拿3分，成為球隊致勝關鍵，丘總說：「這幾場打擊狀況不是很好，可能跟休了9-10天有很大關係，不過詹子賢那支安打影響很大。」