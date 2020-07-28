MLB／馬林魚疫情延燒！洋基、費城人之戰又再度延賽

馬林魚隊發生類似群聚感染的狀況，不少球員都已經確診新冠肺炎，導致目前大聯盟人心惶惶，美國國家過敏和傳染病研究所主任Anthony Fauci表示，目前馬林魚隊的疫情，可能會危及整個大聯盟。Anthony Fauci說：「這可能會很危險，但是我並不認為一定要停賽，只需要看每隊的狀況如何。」目前馬林魚隊又再度發現4名疑似確診案例，這也讓所有感染新冠肺炎的人數飆升到17位。大聯盟今年因為縮水球季只打60場，如今又受到延賽影響，損失慘重。