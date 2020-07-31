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富邦深耕基層棒球28年　作為球員最佳後盾

運動中心／綜合報導-2020-07-31 18:00:00
▲2018年富邦盃少棒交流營邀請臺灣巨砲陳金鋒帶領富邦悍將及富邦公牛球員親自指導小選手，共同為培育傳承新世代努力。（圖／資料照片）

5月8日，衛福部長陳時中披上背號0的球衣，站上新莊棒球場投手丘，正式向世界宣告2020全球首場開放觀眾入場的棒球賽在台灣!這國際矚目的一刻，是國人共同堅守防疫的成果，更是全體棒球界戮力守成一刻。

職棒順利開賽後，各級棒球賽事重啟號角，今年年初因疫情延期的「富邦盃台灣12強少棒大賽」也自7月29日起至8月2日，一連5日在重新與觀山球場登場!全台12支少棒隊伍齊聚爭奪台灣最強少棒隊的稱號，邀請民眾入場見證台灣基層棒球原生活力，一起為這些台灣棒球未來的希望加油!

富邦支持基層棒球運動發展至今已有28年，1993年起就贊助由國立臺灣體育運動大學所組成的甲組成棒隊「富邦公牛隊」，不僅是賽事常勝軍，歷屆球員更是中華隊核心成員，還有近百位畢業球員投身基層棒球教育，為培育傳承新世代努力。

此外，富邦自2013年起開始贊助臺北市基層棒球運動，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已邁向第六年；2018年起舉辦台灣首場青棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」，吸引了各國的球探到場，成功將台灣青棒選手推上國際舞台！至今每年由富邦冠名/主辦青少棒賽事就高達四場，橫跨U12至U18，涵蓋海內外21城市，累計參與球員超過兩千人次。其中，多名在富邦盃少棒賽中嶄露頭角的小球員們表現亮眼，有望成為青棒界的明日之星。

首屆富邦盃少棒邀請賽選手李展毅、王苡丞、洪宸毅以及2016參賽選手黃勇傳，堅守夢想累積實力，終以優異的表現入選「富邦U18明日之星大賽」。黃勇傳以單場5支安打的實力獲得「傑出新秀」與最有價值球員「THE ONE」大獎，2020年亦入選U18亞青中華培訓隊，成為當前中華青棒代表隊最具潛力的核心選手之一。富邦U18明日之星選手進軍中職選秀表現優異，選秀成功比例達26%，是富邦長期深耕基層棒球成果的展現。

▲今年入選U18亞青中華培訓隊的黃勇傳，2016就曾代表東山國小參加富邦盃少棒邀請賽並拿下冠軍！（圖／資料照片）
▲今年入選U18亞青中華培訓隊的黃勇傳，2016就曾代表東山國小參加富邦盃少棒邀請賽並拿下冠軍！（圖／資料照片）

「傳承」是富邦多年來贊助體育的核心精神，每年投入近4億元經費於經營職籃及職棒球隊、培育潛力與菁英選手並冠名/主辦多項國際賽事。富邦更是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將)、職籃(富邦勇士)及成棒(富邦公牛)隊的企業，更致力打造富邦悍將主場新莊棒球場成為台灣指標性的棒球場。富邦金控逐步完備自基層至職業對棒球運動的支持，期待能藉著資源的投入，鼓勵菁英選手發展，持續作為台灣國球最堅強的後盾！

8月1日至2日，週末兩天富邦盃台灣12強少棒大賽，決戰重新棒球場，富邦金控邀請球迷們到場應援，「送出限量兩百個悍將扭蛋」或收看MOMOTV轉播抽好禮，詳細資訊請見賽事網站。

https://event.get-win.com.tw/FubonCup/tw/activity.php

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