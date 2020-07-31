富邦深耕基層棒球28年　作為球員最佳後盾

5月8日，衛福部長陳時中披上背號0的球衣，站上新莊棒球場投手丘，正式向世界宣告2020全球首場開放觀眾入場的棒球賽在台灣!這國際矚目的一刻，是國人共同堅守防疫的成果，更是全體棒球界戮力守成一刻。





職棒順利開賽後，各級棒球賽事重啟號角，今年年初因疫情延期的「富邦盃台灣12強少棒大賽」也自7月29日起至8月2日，一連5日在重新與觀山球場登場!全台12支少棒隊伍齊聚爭奪台灣最強少棒隊的稱號，邀請民眾入場見證台灣基層棒球原生活力，一起為這些台灣棒球未來的希望加油!





富邦支持基層棒球運動發展至今已有28年，1993年起就贊助由國立臺灣體育運動大學所組成的甲組成棒隊「富邦公牛隊」，不僅是賽事常勝軍，歷屆球員更是中華隊核心成員，還有近百位畢業球員投身基層棒球教育，為培育傳承新世代努力。





此外，富邦自2013年起開始贊助臺北市基層棒球運動，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已邁向第六年；2018年起舉辦台灣首場青棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」，吸引了各國的球探到場，成功將台灣青棒選手推上國際舞台！至今每年由富邦冠名/主辦青少棒賽事就高達四場，橫跨U12至U18，涵蓋海內外21城市，累計參與球員超過兩千人次。其中，多名在富邦盃少棒賽中嶄露頭角的小球員們表現亮眼，有望成為青棒界的明日之星。





首屆富邦盃少棒邀請賽選手李展毅、王苡丞、洪宸毅以及2016參賽選手黃勇傳，堅守夢想累積實力，終以優異的表現入選「富邦U18明日之星大賽」。黃勇傳以單場5支安打的實力獲得「傑出新秀」與最有價值球員「THE ONE」大獎，2020年亦入選U18亞青中華培訓隊，成為當前中華青棒代表隊最具潛力的核心選手之一。富邦U18明日之星選手進軍中職選秀表現優異，選秀成功比例達26%，是富邦長期深耕基層棒球成果的展現。



▲今年入選U18亞青中華培訓隊的黃勇傳，2016就曾代表東山國小參加富邦盃少棒邀請賽並拿下冠軍！（圖／資料照片）

「傳承」是富邦多年來贊助體育的核心精神，每年投入近4億元經費於經營職籃及職棒球隊、培育潛力與菁英選手並冠名/主辦多項國際賽事。富邦更是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將)、職籃(富邦勇士)及成棒(富邦公牛)隊的企業，更致力打造富邦悍將主場新莊棒球場成為台灣指標性的棒球場。富邦金控逐步完備自基層至職業對棒球運動的支持，期待能藉著資源的投入，鼓勵菁英選手發展，持續作為台灣國球最堅強的後盾！





8月1日至2日，週末兩天富邦盃台灣12強少棒大賽，決戰重新棒球場，富邦金控邀請球迷們到場應援，「送出限量兩百個悍將扭蛋」或收看MOMOTV轉播抽好禮，詳細資訊請見賽事網站。





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