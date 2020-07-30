籃球／松山逆轉勝能仁　新人王史魯齊目標減重低於100kg

▲第一屆王輝盃全國籃球邀請賽，松山高中雙胞胎雙塔之弟弟松山于泓翔和松山教練黃萬隆。（圖／王輝盃大會提供）

▲第一屆王輝盃全國籃球邀請賽，HBL新人王、能仁「天才小史」史魯齊目標減重到100公斤以下。（圖／王輝盃大會提供）

第一屆王輝盃全國籃球邀請賽，分組循環預賽今(30)日結束，大專組四強與國高中組八強名單陸續出爐。備受矚目的高中甲A組龍頭之爭，能仁家商自第三節遭到松山高中逆轉，最終以80:86不敵松山，松山高中登上A組第一。自王輝盃分組籤表出爐後，高中甲A組就被視為「死亡之組」，HBL冠軍能仁與松山的對戰，備受期待。今日兩隊狹路相逢，上半場打完，能仁以49:31領先松山。進入下半場，氣勢倒向松山，松山在第三節單節攻下33分，扭轉戰局，最終反倒以86:80擊敗能仁，在王輝盃分組預賽取得三連勝，以A組第一之姿，挺進八強決賽。此役HBL新人王、能仁「天才小史」史魯齊拿下23分、居兩隊之冠，松山高中「雙塔」于泓凱此役沒有上場，弟弟于泓翔則有21分進帳，他與史魯齊都有9籃板的表現。「輸在我吧。」賽後能仁將升高二的史魯齊檢討，扛下敗戰責任，他認為下半場體能下滑，且自己未能把握松山于泓翔下場時，積極得分。但史魯齊也說，「我覺得這場輸球其實沒什麼不好，可以看出我們問題出在哪裡，控球、投籃和做決定，都還能更好。」自三月衛冕HBL冠軍後，能仁維持訓練、磨合球隊，但受到疫情影響沒有比賽對抗，「教練看我們這樣自己練可能也煩，自己人比賽，防守也比較容易鬆懈，這幾個月都對一樣的人，有點膩了。」來到嘉義打王輝盃，有新鮮感、也有強度高的實戰，「要透過比賽找出我們的問題，才能繼續往上走！」「是有點壓力。」史魯齊說，「大家都想看我們今年的陣容，因為去年有王凱裕、游艾喆，他們在HBL真的滿頂尖的；現在可能只有我，算經驗比較好吧。」「比賽輸了，問題找出來，回去檢討。」史魯齊說，「只是感覺，輸了球會讓教練沒面子。」「我們要尋求HBL三連霸，但是教練也說，三連霸沒那麼容易。」史魯齊說，「感覺落後時，氣會掉很快。」他補充，「去年比賽時落後，還有艾喆在，今年我們陣容比較平，少了那個會跳出來的人。」史魯齊自我檢討說，「我沒有把自己本分做好，有點對不起隊友。」與國中時期相比，史魯齊認為自己進入高中以來，「投籃進步最多。林正明教練跟我說，我到高中不能只靠身材，外線也是我要去找到的另一個武器，我現在有外線，是跟過去不一樣的。」比賽前，食量比平常減少一半，史魯齊說自己有瘦了些(現為104公斤)，「現在責任感比較多，我不想在場上拖累大家。」他為自己設定減重到100公斤以下的目標，「這樣身體比較好，膝蓋負擔也少一點。」史魯齊說，現在球隊裡比較多新生，還沒看過比賽場面，「還不夠High。」他說，「像松山的球員就放得很開，很融入在王輝盃的比賽氣氛，他們才會把我們球隊的氣蓋過去！」第一屆王輝盃晉級大專四強、高中及國中甲乙組八強名單今日出爐。周五起展開單淘汰賽制的決賽，相關對戰組合、賽程、直播與賽事資訊，可上王輝盃官方網站查詢。