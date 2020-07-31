日職／打擊如有神助！王柏融在二軍大爆發

日職二軍火腿台灣好手「大王」王柏融今天在對戰羅德比賽3打數2安打，累積在二軍打擊率高達8成，生涯二軍打擊率4成29，還有3轟演出。
王柏融昨天2打數2安打，今天3打數2安打，加上他在二軍開轟，顯見狀況依舊是維持在高檔。
不過他在一軍打擊率只有剩0.097，並不理想，要看二軍狀況，才有機會重返一軍。
火腿洋砲紐維拉目前受傷，也要經過10天休養才能再登錄，王柏融最快下周就能重返一軍。
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