參戰BE HEROES經典籃球賽　高國豪：看黃金世代長大的

▲高國豪（圖／展逸國際提供）

▲孫思堯。（圖／展逸國際提供）

每年夏天必參與的籃球盛事「BE HEROES經典挑戰籃球賽」即將於兩週後在彰化縣立體育館登場，8月16日的男子組賽事，由備受矚目的旅外好手吳永盛與林庭謙，攜手年輕球員，一同邀請林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念等「黃金世代」組成的「經典明星」一起「挑一場吧」。「經典明星」為了迎接學弟們的挑戰，廣下英雄帖號召呂政儒、蔡文誠、簡浩、陳冠全等戰將加入，陣容一字排開皆為籃壇大物級球員，人數更多達14人。面對來勢洶洶的學長們，「未來之星」已備好秘密武器，邀請到了備受矚目的兩位旅美好手高國豪及孫思堯加盟助陣，與學長們同場較勁。而面對眾星雲集的華麗陣容，兩隊總教練許晉哲和Parker會各自端出什麼樣的菜，學長和學弟的對決又會碰撞出什麼火花，更讓人期待本次賽事的精彩對決。高國豪及孫思堯目前大部分時間皆一起在松山高中練球，兩位對於即將到來的「BE HEROES經典挑戰籃球賽」有著高度期待，高國豪表示 :「這次是我第一次參加BE HEROES經典系列籃球賽，我小時候都是看黃金世代學長們打球長大的，現在幾乎沒有機會能跟他們同場比賽，藉由這個賽事能與偶像還有好友們一起站在場上，真的很難得，我非常興奮！」。