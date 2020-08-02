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柔道／這兩年進步幅度巨大　楊勇緯：把生活元素融入技術

記者黃建霖/綜合報導-2020-08-02 18:26:20
▲運動產業博覽會邀請輕艇選手林雍傑、攀岩國手李虹瑩和柔道國手楊勇緯分享自身經驗。（圖／黃建霖攝）
我國柔道好手楊勇緯這兩年進步神速，2018年在亞運奪銅，2019年又在世錦賽拿下第7名的佳績，已經成為我國技擊類項目在奧運奪牌的一大熱門。而究竟在近年做了什麼樣的改變，造成了如此大的進步，他受訪時透露其實就是心態上的調整。

「其實就是去日本(移訓)的那一段時間想蠻多的，自己會去和自己對話。」楊勇緯笑說，他是一個很會把生活中元素帶進比賽的人，會用很多人生的問題來詢問自己，因此在外地時他想法更加成熟，技術也跟著提升。

楊勇緯說，「可以把這一些想法加入到我的柔道技術裡面，就會發現很多不一樣的事情。這才是練柔道好玩的地方。生活中的元素也可以融入在運動之中，真的很有趣。」

比如說，他本人出身於運動世家，因此和家人的互動就是他生活中可以獲得的元素，「因為我哥哥(楊俊霆)也是選手，所以我以前就會從他身上學習一些東西，但現在兩人大部分時候就是互相提醒，讓彼此變得更好。」

「我們家現在的目標非常明確，就是要幫我拿下奧運金牌！」楊勇緯透露，雖然現在因為疫情無法前往外國移訓，但他還是盡量在訓練的時候讓自己保持在高強度，然後特別去練一些自己想要練的東西，希望能把動作做得更順暢一點，不斷繼續精進技術。

在今天參加完運動產業博覽會活動後，楊勇緯立刻要趕回左營的國訓中心進行東京奧運模擬賽，他表示沒有多想什麼，但就是希望能盡情的發揮，因為現在時間也不可能多去練一些什麼，就是盡量去發揮。

▲楊勇緯。（圖／黃建霖攝）
▲楊勇緯。（圖／黃建霖攝）
 

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