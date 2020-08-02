籃球／HBL冠軍教頭親自督戰　南霸天三民高苑皆闖總決賽

▲高苑工商A隊的「美濃鬥牛王」林祖賢（綠色球衣跳投者）。（圖／國泰NBA 3x提供）

專為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰 NBA 3x」，本週日移師高雄進行南區預賽，競爭本屆最後男、女各3張全台總決賽門票。最終男子組由「美芝堡早餐店」、「平均150」和「洹藝科技」脫穎而出；女子組則是「我不知道啦」、「高雄餐旅大學A」和「美芝堡早餐店」晉級。高中男子組則由HBL頂尖球隊青年高中、高苑工商、三民家商和治平高中組隊參賽。最終三民家商和高苑工商大獲全勝，A、B隊皆拿下全台總決賽的門票。三民家商謝玉娟教練、青年高中鄧安誠教練也在結束一連串盃賽後，親自到場督軍。小娟姐表示，「國泰NBA 3x用心舉辦比賽，贊助商也願意將資源投入在籃球上，我們球隊當然也很樂意共襄盛舉。」南台灣球風剽悍 一般組連場激戰由台南嘉南藥理大學女籃校隊組成的「我不知道啦」在決賽9：7險勝「古惑仔吃蚵仔煎」。隊長蔡詠婷已連續3年參賽，還曾拿下亞軍。她透露，「去年內線有強力中鋒坐陣，所以打較多的陣地戰；今年我們陣容稍有變動，主打切入和外線，但目標一樣是冠軍。」新加入的轉學生張唯欣是全場最矮小的球員，但切入刁鑽、動作靈活，決賽還上演一次精彩的大轉身上籃，技驚全場。但她未來志向遠大，不打算繼續打球，而是去當海軍，張唯欣笑說，「軍中與球隊生活很相似，加上我熱愛運動，當兵又能回饋社會，是很好的選擇。」男子組「美芝堡早餐店」陣中臥虎藏龍，昔日HBL名校三民家商主力前鋒鄭元凱畢業後選擇就讀於虎尾科大，他笑稱，「家人希望我大學能習得一技之長，以課業為重，所以放棄加入UBA一級球隊的機會。但籃球仍是我生活的一部分，因此除了打校隊外，也與朋友一起組隊報名國泰 NBA 3x。」「忍者龜」鄭元凱本次帶著面具上場，成為球隊的攻守核心，率隊14:10擊敗「南部快樂夥伴」，順利晉級。他透露，「高三跑步時與隊友相撞，導致右眼窩骨折，現在雖已痊癒，但遇到重要比賽仍習慣戴上面具。」HBL教練親自督軍 高中組以賽代訓三民家商在教練謝玉娟親上火線指導下，最終球員不負眾望，A、B隊都勝出晉級決賽。曾一度因違反隊規遭退隊的蒲國倫，改過自新後得到教練原諒，球技和品行都大幅進步，今年畢業後加入義守大學，繼續跟著謝玉娟打球。195公分的蒲國倫說，「升上UBA之後面臨轉型問題，須從中鋒改打前鋒，首要目標就是把身體變得更強壯，還有運球與外線能力也必須加強，這次參加國泰 NBA 3x，是很好的試煉。」高苑工商A隊的「美濃鬥牛王」林祖賢，今天帶領學弟拿下2勝1敗，晉級全台總決賽，朝衛冕之路邁進。他笑說，「還是比較喜歡打3對3，畢竟過去是打鬥牛出身，之前因為個人技巧突出，才被田本玉教練挖掘，加入校隊。但3打3與全場真的有天壤之別，花了一年才改變打球型態，逐漸適應全場節奏。」今年即將升上大一的林祖賢決定就讀台灣體育大學，與田本玉再續前緣。他自爆，「田教練是我的恩師，也教會我很多做人的道理。記得有一次我因為太餓，偷吃了教練的泡麵，遭到訓斥一番，這也讓我體悟到『尊重』的重要。」青年高中教練鄧安誠也親自領軍作戰，可惜球員先前已連打4個盃賽，體力不繼，最後A、B兩隊都遭到淘汰。鄧安誠表示，「不會給球員壓力，用享受的心情比賽。平常也會帶選手到中興大學籃球場鬥牛，增加小組配合和對抗性，3對3是很好的磨練。」比賽之餘，國泰NBA 3x在中場休息時間也舉辦三分球大賽、「加分水」24秒投籃挑戰賽，同樣精采絕倫。甫於高雄師範大學畢業的主力前鋒李家耀臨時起意參戰就拿下三分球大賽冠軍。他笑說，「外線並非我的強項，突然投那麼多球有點累。」品學兼優的李家耀大四邊打球邊念書，最後順利通過教師證考試，並成為尖石國小的專任教師。他表示，「已轉換心態要改當老師，很喜歡到偏鄉教學，班上學生不多，反而能細心照顧每一個孩子，給他們最好的教育品質。」國泰NBA 3x經過一個多月的四區預賽，終於決定了晉級全台總決賽的隊伍名單，這些頂尖球隊將於8月22日至23日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍，每隊皆可獲得歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加上4萬元NBA Store商品電子券，鼓勵年輕選手勇敢追夢，挑戰夢想。