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NBA／板凳定生死　球評提驚人論點：快艇季後賽剋湖人

記者劉祐廷/綜合報導
calendar_today2020-08-08 20:11:20

▲球評認為快艇板凳深度在對湖人時有優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評認為快艇板凳深度在對湖人時有優勢。（圖／美聯社／達志影像）
現為球評的前NBA球員Richard Jefferson提出令人吃驚的論點，他認為季後賽若發生湖人對快艇的「洛城內戰」，那快艇將會宰制湖人，因為他認為快艇的深度略勝一籌，尤其是防守端的表現。

Jefferson在ESPN節目《First Take》中表示：「Lou Will有可能會是對湖人表現第三佳的球員，我要提出一個論點，Montrezl Harrell可能會是對湖人表現第三佳的球員。」

Jefferson繼續說：「所以，順著這個路線，沿著這個名單看下去，你還會看到Marcus Morris，會看到Landry Shamet，你有一大群才華洋溢的球員，你有板凳深度，而季後賽最需要的就是板凳深度。」

另外，Jefferson也認為快艇在教練團佔有優勢，因為總教練Doc Rivers，以及助理教練Tyronn Lue，兩人都曾以總教練的身分，分別率領塞爾提克和騎士拿下總決賽冠軍。

「當你有Doc Rivers，另外還有Tyronn Lue，他們有能力下這盤棋，有能力對弈並調整戰況，因為LeBron James對湖人的進攻太重要，而Anthony Davis你可以放一個體型較小的球員看住他。不過快艇也有大個子球員可以看守他，Montrezl Harrell就是那個有體格的球員，他能影響AD。」Jefferson補充道。（編輯：劉祐廷）

 

關鍵字

季後賽 NBA 快艇 RichardJefferson 湖人

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