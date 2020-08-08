NBA／板凳定生死　球評提驚人論點：快艇季後賽剋湖人

Jefferson在ESPN節目《First Take》中表示：「Lou Will有可能會是對湖人表現第三佳的球員，我要提出一個論點，Montrezl Harrell可能會是對湖人表現第三佳的球員。」
Jefferson繼續說：「所以，順著這個路線，沿著這個名單看下去，你還會看到Marcus Morris，會看到Landry Shamet，你有一大群才華洋溢的球員，你有板凳深度，而季後賽最需要的就是板凳深度。」
另外，Jefferson也認為快艇在教練團佔有優勢，因為總教練Doc Rivers，以及助理教練Tyronn Lue，兩人都曾以總教練的身分，分別率領塞爾提克和騎士拿下總決賽冠軍。
「當你有Doc Rivers，另外還有Tyronn Lue，他們有能力下這盤棋，有能力對弈並調整戰況，因為LeBron James對湖人的進攻太重要，而Anthony Davis你可以放一個體型較小的球員看住他。不過快艇也有大個子球員可以看守他，Montrezl Harrell就是那個有體格的球員，他能影響AD。」Jefferson補充道。（編輯：劉祐廷）
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