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羽球／全國規模最大「牧德盃」吸引台積電等企業好手參賽

記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-08-10 17:46:38

▲全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦，吸引了合作金庫、台積電、聯發科等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看16.5兆，約莫佔台股總市值45%強。（圖／主辦單位提供）
▲全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦，吸引了合作金庫、台積電、聯發科等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看16.5兆，約莫佔台股總市值45%強。（圖／主辦單位提供）
全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦，吸引了合作金庫、阿默蛋糕、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看16.5兆，約莫佔台股總市值45%強。

本屆賽制分為專業組及企業組、團體賽及個人賽，不僅將賽事規模再往上推升了一個層次，連江縣政府也跨海合作，除藉由賽事推廣馬袓觀光及在地特色外，也讓更多人認識馬袓美麗的四鄉五島，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。

▲連江縣政府也跨海合作，除藉由賽事推廣馬袓觀光及在地特色外，也讓更多人認識馬袓美麗的四鄉五島，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。。（圖／主辦單位提供）
▲連江縣政府也跨海合作，除藉由賽事推廣馬袓觀光及在地特色外，也讓更多人認識馬袓美麗的四鄉五島，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。。（圖／主辦單位提供）
牧德科技董事長汪光夏表示，秉持著提倡企業聘用體育績優生、培養運動員第二專長並營造公司內部運動風氣的初衷，牧德科技不僅獲得教育部體育署「運動企業認證」之外，也獲得「運動好人才、企業動起來」的經費補助，目前共有14位體優生在公司任職，約佔公司6%人力，而「牧德盃」就是在這樣的企業文化下形成，於公司內部變成一年一度的活動盛事。

牧德盃即是由羽球體優生蔡政羽擔任總召，號召公司員工跨部門組織籌備小組，透過活動的辦理，凝聚公司員工的向心力，這對企業治理而言，無非也是一個絕佳團隊建造的機會，並提升各部門員工在既有專業領域之外的能力。值得一提的是，汪光夏董事長抱持著對台灣運動產業未來發展的熱情，在體育新創圈中遇見了奧鵬科技  一個在新創競賽中獲得體育署優勝獎的新創團隊，預計在未來整合運動科技、為牧德盃注入更多元素，包括AI、智慧球場、生涯數據等讓一般民眾都能擁有屬於自己的運動護照與社群體驗。

最後，本次賽事圓滿順利結束，主辦單位並將所有參賽隊伍報名費捐贈給公益團體夢想之家使用，地主隊牧德科技獲得專業組第5名佳績，另外由台塑企業、聯華電子奪下企業組團體賽冠亞軍，由土地銀行和合作金庫奪下專業組團體賽冠亞軍的殊榮。

▲全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦，吸引了合作金庫、台積電、聯發科等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看16.5兆，約莫佔台股總市值45%強。（圖／主辦單位提供）
▲全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦，吸引了合作金庫、台積電、聯發科等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看16.5兆，約莫佔台股總市值45%強。（圖／主辦單位提供）
 

▲全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦。（圖／主辦單位提供）
▲全國規模最大的第5屆「牧德盃企業羽球排名賽」8日於新莊體育館盛大舉辦。（圖／主辦單位提供）
 

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牧德科技 新莊體育館 台積電 羽球 牧德盃企業羽球排名賽

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