🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

MLB／快腿翔平!大谷連3場敲安還盜壘 天使完封運動家

實習記者劉哲宇/綜合報導
calendar_today2020-08-12 16:12:56

▲天使隊日籍好手大谷翔平盜壘成功。（（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍好手大谷翔平盜壘成功。（（圖／美聯社／達志影像）
天使隊今天於主場和運動家隊進行交手，天使隊靠著4支全壘打攻下今天所有的分數,並靠著投手群接力封鎖運動家隊的打線，終場天使以6:0大勝運動家隊。

天使隊先發投手Dylan Bundy繳出7局無失分的好表現，僅被敲4支安打，並送出10次三振，後面接替的牛棚也合力完封運動家隊，而Dylan Bundy上一場先發對上水手時，繳出9局完投，僅被敲1支全壘打失1分，並有10K的好表現，合計兩戰送出20K。

天使隊日籍選手大谷翔平本場比賽以第5棒指定打擊身份出戰，4打數2安打，獲1次保送和1次三振，其中5局利用內野安打上壘後，還演出盜壘成功，打擊率從2成升至2成24，且已連續3場都有敲安打的好表現。

天使隊今天打線砲聲隆隆，4局下，天使隊首棒打者Anthony Redon就從運動家先發投手Mike Fiers手中敲出一發408英呎的陽春砲，下兩棒大谷翔平和Albert Pujols接連敲出一壘安打，攻佔1、2壘，接著天使隊捕手Jason Castro一棒掃出中外野422英呎的3分砲，把壘上的隊友都送回來，後來天使的外野手Brian Goodwin再追加一發右外野的陽春砲，讓天使隊在這個半局，攻下5分大局。

6局下，天使隊的開路先鋒David Fletcher也來了一發陽春砲，讓天使隊持續擴大領先，比數來到6:0，面對天使隊投手群的接力壓制，讓運動家隊打線整場無法發揮，賞給運動家隊2連敗，天使隊的勝利也是本賽季的首次連勝。

 

關鍵字

大谷翔平 日本 天使 MLB 二刀流

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽