MLB／快腿翔平!大谷連3場敲安還盜壘 天使完封運動家

天使隊先發投手Dylan Bundy繳出7局無失分的好表現，僅被敲4支安打，並送出10次三振，後面接替的牛棚也合力完封運動家隊，而Dylan Bundy上一場先發對上水手時，繳出9局完投，僅被敲1支全壘打失1分，並有10K的好表現，合計兩戰送出20K。
天使隊日籍選手大谷翔平本場比賽以第5棒指定打擊身份出戰，4打數2安打，獲1次保送和1次三振，其中5局利用內野安打上壘後，還演出盜壘成功，打擊率從2成升至2成24，且已連續3場都有敲安打的好表現。
天使隊今天打線砲聲隆隆，4局下，天使隊首棒打者Anthony Redon就從運動家先發投手Mike Fiers手中敲出一發408英呎的陽春砲，下兩棒大谷翔平和Albert Pujols接連敲出一壘安打，攻佔1、2壘，接著天使隊捕手Jason Castro一棒掃出中外野422英呎的3分砲，把壘上的隊友都送回來，後來天使的外野手Brian Goodwin再追加一發右外野的陽春砲，讓天使隊在這個半局，攻下5分大局。
6局下，天使隊的開路先鋒David Fletcher也來了一發陽春砲，讓天使隊持續擴大領先，比數來到6:0，面對天使隊投手群的接力壓制，讓運動家隊打線整場無法發揮，賞給運動家隊2連敗，天使隊的勝利也是本賽季的首次連勝。