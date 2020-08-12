中職／高國輝轟代打再見滿貫砲　富邦主場上演驚天逆轉秀

昨天賽事因雨延賽，今天新莊球場雖然稍早有雨勢，但所幸並不影響開打。此役率先突破封鎖的是樂天，靠著朱育賢以及今天睽違一個月重回一軍先發打線的藍寅倫敲出的兩支二壘安打，順利的從羅力手上打回本場比賽的第1分。
然而威拉諾並沒能守住這個領先太久，他在4局下出現狀況，先是被李宗賢和張進德敲出安打之後，又被蔣智賢推出反方向的3分砲，之後林益全也轟出陽春砲，富邦單局打進4分，逆轉比數為4:1。
6局上，落後的桃猿展開反撲，林泓育和陳俊秀都從羅力手中敲安，之後藍寅倫也選到保送、形成滿壘，但是在兩出局的情況下，林承飛遭到羅力的三振，讓後者逃過該局的危機。
不過下一局在羅力退場之後，樂天立刻有所斬獲，郭嚴文獲得四壞球保送，接著林智平擊出穿越安打，接著廖健富掃出紮實的右外野安打，敲回1分打點，富邦教練團也當機立斷決定換投，但是上來接替投球的林羿豪卻又被林泓育敲安丟分，三振掉朱育賢後，再被陳俊秀打出2分打點安打，樂天單局灌進4分逆轉比分。
8局上，因為隱形失誤和投手犯規，富邦又讓對手有攻佔得點圈的機會，之後林承飛適時的安打，讓樂天再多添1分的保險分；不過在8局下比賽卻風雲變色，林益全靠不死三振上壘後，王正棠從王躍霖手中敲出2分砲，一棒將比數扳成了6:6平手。
9局下，樂天試圖將比賽拖進延長賽，不過富邦從林哲瑄的安打開啟攻勢，之後張進德敲出個人本場的第4安，讓跑者攻佔上二三壘，蔣智賢被故意四壞保送，富邦決定換上高國輝代打，結果他一棒轟出再見滿貫砲終結比賽。