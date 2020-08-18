全國中學熱舞大賽周六決賽登場　台中女學霸代表參戰

今日記者會高中體總邀請去年的冠軍隊伍Golden Queen進行開幕表演，以及今年的各區代表出席，一同為決賽開啟序幕。評審老師們也藉由記者會表達對決賽的期待，希望選手們一定要調整身心狀態、做好暖身，努力完成每個動作。
會中安排隊伍進行一對一BATTLE，讓選手們提前感受決賽的氛圍，使記者會high到最高點。經過預賽的洗禮，各隊勢必於全國總決賽使出渾身解數，用創意無限的肢體語言送上高張力演出。
中區隊伍高女組代表，台中女中熱舞社S.D.Party已成立26屆的社團，每年以升高二的成員為主力參賽，是此賽常客，目標舞風明確她們在兼顧課業壓力下，每天照三餐練習，盼能在決賽取得好成績。
與會的高中體總胡劍峯會長表示，「特別感謝體育署對熱舞的推廣，讓全國年輕朋友們把想法變行動、青春不留白，爭取佳績」。體育署王漢忠組長也表示：「感謝高中體總在比賽各方面的付出，努力爭取威德等廠商的贊助，提升比賽的關注度」。
選手們無所畏懼地奮力律動，不但搏得台下觀眾熱情吶喊，更深受贊助品牌大力激賞，今年首次由世界品質評鑑大賞金獎、年度熱賣冠軍WEIDER威德益生菌贊助賽事，贈送各組前六名隊伍精美禮品為健康加油；遠東百貨提供各區優質活動場地，同時也大力支持贊助本次賽事總獎金；NEW ERA則為冠軍隊成員戴上帥氣潮流帽款。備受關注的「最佳人氣」、「最佳創意」和「最佳造型」三項大獎，百年品牌CAT Footwear將提供熱門CODE鞋款鼓舞熱愛舞蹈之靈魂。全國總決賽現場更設置多元攤位和各款互動遊戲，民眾成功闖關即可獲得精美贈品。
貫徹防疫新生活運動，熱舞大賽場地雖為百貨開放空間，將做足各項防疫措施確保選手與民眾健康，樹立良好賽事典範。當天賽事由FOX體育二台進行全程直播。
109年全國中等學校熱舞大賽 台中女中 熱舞 板橋 街舞