中職／日台交流協會代表泉裕泰開球　回憶野球舊時光

桃園市長鄭文燦和日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一行人，今（20）日到桃園國際棒球場觀賽及參訪桃園忠烈祠暨神社文化園區。日台交流協會此行感受桃園歷史魅力和熱情活力，期待下次再訪。





桃園和日本城市關係向來友好、互動密切。武漢肺炎期間，桃園主動捐贈口罩、防護衣、乾洗手、謢目鏡及手套等防疫物資給友好城市千葉縣、千葉縣成田市、石川縣加賀市、香川縣及宮崎縣。





因為樂天桃猿隊之緣，鄭市長也特別指示桃園市府秘書處長顏子傑，透過樂天桃猿隊總經理川田喜則聯繫，捐贈乾洗手、口罩給樂天東北金鷲隊的主場宮城縣及宮城縣仙台市。



▲日台交流協會代表泉裕泰開球。（圖／樂天桃猿提供）

友好援助一事除獲日本媒體大量報導，仙台市收到乾洗手後，主動以中文拍攝迷你短劇，提醒用餐前勿忘手部消毒，劇末也大力感謝桃園捐贈防疫物資。





鄭市長說，泉代表到桃園棒球聖殿，一起為樂天桃猿隊取得四連霸加油打氣。日台關係在過去、現在、未來都相當密切，棒球交流更代表著台日友好。台灣棒球是國球，許多棒球術語台日相同，樂天桃猿隊是目前台灣球隊中唯一日資經營，棒球文化可以促進彼此友誼，期望疫情解封後能夠有更多交流，期望日後雙方各級棒球隊也能透過棒球交流建立更堅固的友誼。



▲日台交流協會代表泉裕泰開球。（圖／樂天桃猿提供）

日台交流協會台北事務所代表泉裕泰說，到桃園球場前忠烈祠參訪時，即祈願樂天桃猿勝利。他說，疫情全球皆很困難之際，桃園伸出援手捐助防疫物資，幫助好友，心意及防疫能量令人感到敬佩，也由衷表達謝意，。棒球是日台間重要連結，希望日後藉由棒球交流，台日關係能更上一層樓。





鄭市長邀請泉裕泰及其團隊一起到桃園國際棒球場，觀賞樂天桃猿對富邦悍將球賽。賽間也有樂天桃猿吉祥物大勝與猿氣小子、和Rakuten Girls共舞Baby Shark等花絮橋段，現場相當熱鬧。泉裕泰回憶過去高中也是擔任野球部，鎮守二壘，有一次比賽還發生失誤，之後就比較少打了。





觀賽前，泉裕泰夫妻一行人先前往桃園忠烈祠暨神社文化園區參訪。鄭市長說，桃園忠烈祠前身為桃園神社，迄今落成約80餘年，是台灣保存最為完整的日治時代神社建築，現為國家三級古蹟，極具歷史文化價值，日前修復工程甫完成，神社建築再展風華。





顏子傑表示，桃園贈給日本的外箱，特地引用了日本家喻戶曉的國民作家宮澤賢治「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」（不畏風雨），鼓勵共度難關，防疫物資捐贈的同時，也讓城市外交展現了實質助益。





今日活動桃園市府出席人員為秘書處長顏子傑、觀光旅遊局長楊勝評、新聞處長詹賀舜；來訪貴賓包含日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰賢伉儷、首席副代表星野光明等約40人。



