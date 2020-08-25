NBA／若76人考慮交易雙星　前勇士總管：我會選Embiid

兩位球星都年輕且才華洋溢，Simmons可以打多個位置，快攻發起能力也是頂級，而Embiid則是擁有無解的禁區破壞力，「我愛Simmons，但我覺得以Steve(Kerr)的想法來看，他仍然喜歡由內而外地打球。」
Mullin解釋說，勇士隊雖然沒有傳統的大個子球員，但他們仍然很注重長人在場上的貢獻，Embiid目前3次入選全明星賽，兩次入選年度最佳陣容，實力不在話下，如果他能健康出賽，那和勇士將會是天作之合。
「我比任何人都更喜歡小球，但這仍應該要有一個平衡。」Mullin如此說道，「我認為籃球比賽有一個平衡點。當你只做一件事時，你不可能贏得勝利。那就是為什麼勇士在過去5年中如此特別。是的，他們熱愛投三分，但是也投了很多罰球、中距離和靠上籃得分，另外助攻也提升了不少，他們打得很全面。」
當然也有人認為Simmons在身材上更適合勇士的小球陣容，他能靈活的被擺在許多位置，能夠組織進攻，同時能帶球快速的進行攻防轉換，而且他比起Draymond Green似乎更有切入威脅性。如果有他在，似乎勇士在進攻威脅上更大，同時防守端也沒有減弱太多。
不過Mullin堅持表示他想選擇Embiid的決心，「我喜歡小球，但我仍想要一個大個子，我想要有足夠的身材、我想要對籃筐上施加壓力。並且在某個夜晚，當我在系列賽第六戰比賽中掙扎時，我能把球丟給某人、並且他能夠要到犯規止血。我選Embiid。」
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